В Узбекистане упорядочат систему управления государственными активами

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы управления государственными активами".

Документ гласит:

"Государственные предприятия и другие юридические лица с преобладающей долей государства в уставном фонде (далее – государственные предприятия) играют значительную роль в национальной экономике, занимая ключевые позиции в приоритетных отраслях, в первую очередь, в топливно-энергетическом, агропромышленном, горнодобывающем комплексах, сферах машиностроения, транспорта, химической промышленности, телекоммуникаций.

Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, не позволяющих государственным предприятиям в полной мере выполнять свои функции и содействовать социально-экономическому и технологическому развитию страны, в числе которых:

первое, наличие конфликта интересов в процессе корпоративного управления, который возникает вследствие участия в органах управления государственных предприятий руководителей отраслевых комплексов исполнительной власти и органов государственного управления;

второе, отсутствие отлаженной системы управления инвестиционными процессами в государственных предприятиях, обеспечивающей принятие оптимальных управленческих решений, рациональное и эффективное использование материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;

третье, непрозрачность корпоративного управления, отсутствие практики регулярного анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных предприятий, эффективного контроля выполнения и результативности возложенных на них задач и функций;

четвертое, неэффективность системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящего персонала и специалистов государственных предприятий в сфере корпоративного и проектного управления.

В целях дальнейшего повышения эффективности управления государственными активами, совершенствования деятельности государственных предприятий, повышения их роли в дальнейшем экономическом, технологическом и социальном развитии Республики Узбекистан:

1. Принять к сведению международную практику реализации программ трансформации государственных предприятий, подразумевающую реализацию масштабных преобразований в организации их деятельности, а также увеличение стоимости государственных активов и повышение эффективности управления ими.

2. Согласиться с предложением Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Министерства финансов, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о реализации в 2018-2020 годах Программы трансформации государственных предприятий и других юридических лиц с преобладающей долей государства в уставном фонде (далее – Программа), предусматривающей:

внедрение системы корпоративного управления, обеспечивающей ответственность управленческого персонала за качественное и своевременное выполнение возложенных на них задач;

реализацию инициатив по повышению эффективности государственных предприятия;

развитие профессиональных навыков руководителей и специалистов государственных предприятий, в том числе путем организации обмена опытом с ведущими зарубежными корпорациями по соответствующим отраслям;

использование инструментов проектного управления при осуществлении мероприятий по трансформации государственных предприятий.

3. Установить, что:

Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан выполняет функции Проектного офиса, уполномоченного определять и утверждать стратегические цели и ключевые задачи Программы, а также принимать решения по вопросам ее реализации (далее – Проектный офис);

действие Программы распространяется на акционерные общества "Узбекнефтегаз", "Узкимёсаноат", "Узбекэнерго", "Узбекгидроэнерго", "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", "Узбекистон темир йуллари", АК "Узбектелеком", ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат", НАК "Узбекистон хаво йуллари" и АК Народный банк (далее – государственные компании).

Предоставить право Проектному офису вносить в установленном порядке предложения по продлению действия Программы, а также включению в нее других государственных предприятий.

4. Установить, что на период реализации Программы к Проектному офису переходят задачи, функции и права:

Кабинета Министров Республики Узбекистан по формированию органов управления государственных компаний;

Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в отношении государственных компаний;

Министерства финансов Республики Узбекистан в отношении АК Народного банка.

Проектный офис осуществляет свою деятельность независимо от Кабинета Министров, Министерства финансов и Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в части реализации Программы.

5. Упразднить Управление финансового рынка и контроля за поступлением доходов по государственным активам Министерства финансов Республики Узбекистан с передачей высвобождаемых 5 штатных единиц Центру по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

6. Предоставить Проектному офису в рамках реализации Программы полномочия:

разрабатывать и внедрять инициативы государственных компаний в соответствии с Программой;

запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности государственных компаний, в том числе сведения, составляющие коммерческую, банковскую, налоговую тайну и иную конфиденциальную информацию;

проводить регулярный анализ деятельности государственных компаний, в том числе на предмет реализации их инициатив;

выстраивать эффективную систему корпоративного управления, в том числе путем совершенствования бизнес-процессов, оптимизации основных производственных, административных и операционных процессов, внедрения современного менеджмента и управления ресурсами.

7. Установить порядок, в соответствии с которым:

решения Проектного офиса по вопросам реализации Программы являются обязательными для исполнения государственными компаниями;

Проектный офис осуществляет мониторинг за качеством и сроками реализации мероприятий, предусмотренных Программой;

формирование бюджета государственных компаний подлежит обязательному согласованию с Проектным офисом.

Проектный офис ежегодно предоставляет доклад о ходе реализации Программы в Координационный совет по внедрению Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан.

8. Проектному офису совместно с государственными компаниями в двухмесячный срок обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке:

регламента работы Проектного офиса;

"дорожных карт" по реализации Программы.

Определить, что финансирование мероприятий по реализации Программы осуществляется за счет собственных средств государственных компаний.

9. Передать Проектному офису Научно-образовательный центр корпоративного управления Республики Узбекистан (далее – Центр) вместе со зданиями, сооружениями и другими материально-техническими ценностями, находящимися на его балансе.

Утвердить состав Попечительского совета и организационную структуру Научно-образовательного центра корпоративного управления Республики Узбекистан согласно приложениям №№ 1 и 2.

10. Определить, что Центр, наряду с имеющимися полномочиями, осуществляет:

организацию обучения работников государственных органов и иных организаций по вопросам проектного управления;

разработку специальных краткосрочных образовательных программ по повышению квалификации работников государственных органов и иных организаций в сфере проектного управления и государственных закупок;

формирование кадрового резерва в сфере проектного управления и государственных закупок;

разработку и внедрение системы сертификации работников государственных органов и иных организаций в области проектного управления и государственных закупок;

разработку учебных пособий, справочной литературы и других материалов по международным и национальным стандартам проектного управления и государственных закупок.

11. Организовать, начиная с 2018-2019 учебного года, в Центре:

обучение на платно-контрактной основе по образовательной программе магистратуры по специальности "Проектное управление"("Projectmanagement") с ежегодной квотой приема в количестве 40 человек;

специальные курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников государственных органов и иных организаций по проектному управлению и государственным закупкам с выдачей сертификата установленного образца при успешной сдаче экзаменов.

12. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в установленном порядке:

утвердить государственный образовательный стандарт высшего образования в сфере подготовки кадров по специальности магистратуры "Проектное управление" с учетом современных тенденций в области подготовки магистров;

внести специальность магистратуры "Проектное управление" в Классификатор направлений и специальностей высшего образования.

13. Центру разработать и в двухмесячный срок утвердить по согласованию с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан учебные планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, предусмотрев при этом краткосрочные зарубежные стажировки и широкое привлечение ведущих зарубежных специалистов в области проектного управления и государственных закупок.

14. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

15. Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными ведомствами, а также государственными компаниями в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., первого заместителя государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.и директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Садикова Ш.М.".

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