advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
17.05.2018 / 15:33 msk / 17:33 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане упорядочат систему управления государственными активами
16.05.2018 09:28

ТАШКЕНТ, 16 мая. /УЗИНФОРМ/. 12 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по совершенствованию системы управления государственными активами".

Документ гласит:

"Государственные предприятия и другие юридические лица с преобладающей долей государства в уставном фонде (далее – государственные предприятия) играют значительную роль в национальной экономике, занимая ключевые позиции в приоритетных отраслях, в первую очередь, в топливно-энергетическом, агропромышленном, горнодобывающем комплексах, сферах машиностроения, транспорта, химической промышленности, телекоммуникаций.

Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, не позволяющих государственным предприятиям в полной мере выполнять свои функции и содействовать социально-экономическому и технологическому развитию страны, в числе которых:

первое, наличие конфликта интересов в процессе корпоративного управления, который возникает вследствие участия в органах управления государственных предприятий руководителей отраслевых комплексов исполнительной власти и органов государственного управления;

второе, отсутствие отлаженной системы управления инвестиционными процессами в государственных предприятиях, обеспечивающей принятие оптимальных управленческих решений, рациональное и эффективное использование материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов;

третье, непрозрачность корпоративного управления, отсутствие практики регулярного анализа финансовой и хозяйственной деятельности государственных предприятий, эффективного контроля выполнения и результативности возложенных на них задач и функций;

четвертое, неэффективность системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации руководящего персонала и специалистов государственных предприятий в сфере корпоративного и проектного управления.

В целях дальнейшего повышения эффективности управления государственными активами, совершенствования деятельности государственных предприятий, повышения их роли в дальнейшем экономическом, технологическом и социальном развитии Республики Узбекистан:

1. Принять к сведению международную практику реализации программ трансформации государственных предприятий, подразумевающую реализацию масштабных преобразований в организации их деятельности, а также увеличение стоимости государственных активов и повышение эффективности управления ими.

2. Согласиться с предложением Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Министерства финансов, Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции о реализации в 2018-2020 годах Программы трансформации государственных предприятий и других юридических лиц с преобладающей долей государства в уставном фонде (далее – Программа), предусматривающей:

  • внедрение системы корпоративного управления, обеспечивающей ответственность управленческого персонала за качественное и своевременное выполнение возложенных на них задач;
  • реализацию инициатив по повышению эффективности государственных предприятия;
  • развитие профессиональных навыков руководителей и специалистов государственных предприятий, в том числе путем организации обмена опытом с ведущими зарубежными корпорациями по соответствующим отраслям;
  • использование инструментов проектного управления при осуществлении мероприятий по трансформации государственных предприятий.

3. Установить, что:

  • Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан выполняет функции Проектного офиса, уполномоченного определять и утверждать стратегические цели и ключевые задачи Программы, а также принимать решения по вопросам ее реализации (далее – Проектный офис);
  • действие Программы распространяется на акционерные общества "Узбекнефтегаз", "Узкимёсаноат", "Узбекэнерго", "Узбекгидроэнерго", "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", "Узбекистон темир йуллари", АК "Узбектелеком", ГП "Навоийский горно-металлургический комбинат", НАК "Узбекистон хаво йуллари" и АК Народный банк (далее – государственные компании).

Предоставить право Проектному офису вносить в установленном порядке предложения по продлению действия Программы, а также включению в нее других государственных предприятий.

4. Установить, что на период реализации Программы к Проектному офису переходят задачи, функции и права:

  • Кабинета Министров Республики Узбекистан по формированию органов управления государственных компаний;
  • Центра по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в отношении государственных компаний;
  • Министерства финансов Республики Узбекистан в отношении АК Народного банка.

Проектный офис осуществляет свою деятельность независимо от Кабинета Министров, Министерства финансов и Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в части реализации Программы.

5. Упразднить Управление финансового рынка и контроля за поступлением доходов по государственным активам Министерства финансов Республики Узбекистан с передачей высвобождаемых 5 штатных единиц Центру по управлению государственными активами при Государственном комитете Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

6. Предоставить Проектному офису в рамках реализации Программы полномочия:

  • разрабатывать и внедрять инициативы государственных компаний в соответствии с Программой;
  • запрашивать информацию о финансово-хозяйственной деятельности государственных компаний, в том числе сведения, составляющие коммерческую, банковскую, налоговую тайну и иную конфиденциальную информацию;
  • проводить регулярный анализ деятельности государственных компаний, в том числе на предмет реализации их инициатив;
  • выстраивать эффективную систему корпоративного управления, в том числе путем совершенствования бизнес-процессов, оптимизации основных производственных, административных и операционных процессов, внедрения современного менеджмента и управления ресурсами.

7. Установить порядок, в соответствии с которым:

  • решения Проектного офиса по вопросам реализации Программы являются обязательными для исполнения государственными компаниями;
  • Проектный офис осуществляет мониторинг за качеством и сроками реализации мероприятий, предусмотренных Программой;
  • формирование бюджета государственных компаний подлежит обязательному согласованию с Проектным офисом.

Проектный офис ежегодно предоставляет доклад о ходе реализации Программы в Координационный совет по внедрению Единой национальной информационной системы проектного управления Республики Узбекистан.

8. Проектному офису совместно с государственными компаниями в двухмесячный срок обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке:

  • регламента работы Проектного офиса;
  • "дорожных карт" по реализации Программы.

Определить, что финансирование мероприятий по реализации Программы осуществляется за счет собственных средств государственных компаний.

9. Передать Проектному офису Научно-образовательный центр корпоративного управления Республики Узбекистан (далее – Центр) вместе со зданиями, сооружениями и другими материально-техническими ценностями, находящимися на его балансе.

Утвердить состав Попечительского совета и организационную структуру Научно-образовательного центра корпоративного управления Республики Узбекистан согласно приложениям №№ 1 и 2.

10. Определить, что Центр, наряду с имеющимися полномочиями, осуществляет:

  • организацию обучения работников государственных органов и иных организаций по вопросам проектного управления;
  • разработку специальных краткосрочных образовательных программ по повышению квалификации работников государственных органов и иных организаций в сфере проектного управления и государственных закупок;
  • формирование кадрового резерва в сфере проектного управления и государственных закупок;
  • разработку и внедрение системы сертификации работников государственных органов и иных организаций в области проектного управления и государственных закупок;
  • разработку учебных пособий, справочной литературы и других материалов по международным и национальным стандартам проектного управления и государственных закупок.

11. Организовать, начиная с 2018-2019 учебного года, в Центре:

  • обучение на платно-контрактной основе по образовательной программе магистратуры по специальности "Проектное управление"("Projectmanagement") с ежегодной квотой приема в количестве 40 человек;
  • специальные курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников государственных органов и иных организаций по проектному управлению и государственным закупкам с выдачей сертификата установленного образца при успешной сдаче экзаменов.

12. Министерству высшего и среднего специального образования совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в установленном порядке:

  • утвердить государственный образовательный стандарт высшего образования в сфере подготовки кадров по специальности магистратуры "Проектное управление" с учетом современных тенденций в области подготовки магистров;
  • внести специальность магистратуры "Проектное управление" в Классификатор направлений и специальностей высшего образования.

13. Центру разработать и в двухмесячный срок утвердить по согласованию с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан учебные планы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, предусмотрев при этом краткосрочные зарубежные стажировки и широкое привлечение ведущих зарубежных специалистов в области проектного управления и государственных закупок.

14. Внести изменения и дополнения в некоторые постановления Президента Республики Узбекистан и Правительства Республики Узбекистан согласно приложению № 3.

15. Государственному комитету по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции совместно с Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, Министерством финансов, Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными ведомствами, а также государственными компаниями в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н., первого заместителя государственного советника Президента Республики Узбекистан Мавлонова Б.М.и директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Садикова Ш.М.".

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева
Обзор прессы с 30 апреля по 6 мая
03.05.2018
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ