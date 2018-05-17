Погода в Узбекистане на 18 мая

Погода в Узбекистане на 18 мая17.05.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 18 мая, погода по прогнозам синоптиков:
18 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, во второй половине дня возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-15о, днем 25-27о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 25-30о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 22-27о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 22-27о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 22-27о, местами до 30о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 20-25о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, местами возможен сильный, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10о, днем 13-18о.
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УЗИНФОРМ