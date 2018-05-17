В Белом доме прошли узбекско-американские переговоры в верхах

НОВОСТИ В МИРЕ, 17 мая. /УЗИНФОРМ/. 16 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, пребывающий с официальным визитом в Соединенных Штатах Америки, был принят в Белом доме Президентом США Дональдом Трапом.

В ходе переговоров на высшем уровне, прошедших в узком и расширенном форматах, главы двух государств обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, приоритетными направлениями которого были названы политика, обеспечение безопасности, торговля и экономика, бизнес, инвестиции, промышленность, энергетика, транспорт и связь и другие.

По итогам встречи в верхах в Вашингтоне были подписаны двусторонние документы о развитии сотрудничества в сферах торговли, энергетики, финансов, сельского хозяйства, науки и образования.

Кроме того, глава Узбекистана осмотрел проходящуюв столице США выставку узбекского атласа и адраса, а также узбекская делегация провела встречи с представителями правительственных кругов страны.

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