Глава Узбекистана завершил визит в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 мая. /УЗИНФОРМ/. 17 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил трехдневный визит в Соединенные Штаты Америки, предпринятый по приглашению главы США Дональда Трампа.

В заключительный день поездки глава Узбекистана провел встречи с Государственным секретарем США Майклом Помпео, президентом Всемирного банка Жим Ён Кимом, посетил Пентагон, где встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, пообщался в Капитолии с конгрессменами во главе с членом Палаты представителей Конгресса США Трентом Келли, а также встретился с группой сенаторов во главе с заместителем председателя Сената США, председателем сенатского Комитета по финансам Оррином Хэтчем.

В завершение визита главы Узбекистана в Вашингтоне была организована встреча с представителями узбекской диаспоры в США.

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