Курсы валют в Узбекистане на/c 21 мая

ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 21 мая 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6013.66 (702) 1 сингапурский доллар 5950.86 (124) 1 канадский доллаp 6214.90 (986) 1 бразильский реал 2140.32 (156) 1 юань ренминби 1253.52 (756) 1 швейцарский франк 8005.15 (392) 1 японская иена 71.91 (784) 1 диpхам ОАЭ 2177.85 (410) 1 южнокорейский вон 7.37 (818) 1 египетский фунт 447.56 (414) 1 кувейтский динар 26474.51 (826) 1 фунт стеpлингов 10743.65 (458) 1 малайзийский ринггит 2012.57 (840) 1 доллаp США 7997.95 (643) 1 российский рубль 128.37 (949) 1 новая турецкая лира 1771.06 (050) 1 бангладешская така 94.54 (960) 1 СДР 11373.88 (348) 1 венгерский форинт 29.55 (978) 1 евро 9396.79 (364) 1 иранский риал 0.19 (980) 1 украинская гривна 306.20 (398) 1 казахстанский тенге 24.33 (985) 1 польский злотый 2184.64 (934) 1 туркменский манат 2291.68 (203) 1 чешская крона 366.44 (972) 1 таджикский сомони 891.83 (356) 1 индийская рупия 117.49 (975) 1 болгарский лев 4805.02 (376) 1 израильский шекель 2227.34 (971) 1 афганский афгани 112.81 (417) 1 киргизский сом 116.93 (981) 1 грузинский лари 3291.34 (974) 1 белорусский рубль 3998.98

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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