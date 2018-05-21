Курсы валют в Узбекистане на/c 21 мая

Курсы валют в Узбекистане на/c 21 мая21.05.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 21 мая 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6013.66
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5950.86
|(124)
|1 канадский доллаp
|6214.90
|(986)
|1 бразильский реал
|2140.32
|(156)
|1 юань ренминби
|1253.52
|(756)
|1 швейцарский франк
|8005.15
|(392)
|1 японская иена
|71.91
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2177.85
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.37
|(818)
|1 египетский фунт
|447.56
|(414)
|1 кувейтский динар
|26474.51
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10743.65
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|2012.57
|(840)
|1 доллаp США
|7997.95
|(643)
|1 российский рубль
|128.37
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1771.06
|(050)
|1 бангладешская така
|94.54
|(960)
|1 СДР
|11373.88
|(348)
|1 венгерский форинт
|29.55
|(978)
|1 евро
|9396.79
|(364)
|1 иранский риал
|0.19
|(980)
|1 украинская гривна
|306.20
|(398)
|1 казахстанский тенге
|24.33
|(985)
|1 польский злотый
|2184.64
|(934)
|1 туркменский манат
|2291.68
|(203)
|1 чешская крона
|366.44
|(972)
|1 таджикский сомони
|891.83
|(356)
|1 индийская рупия
|117.49
|(975)
|1 болгарский лев
|4805.02
|(376)
|1 израильский шекель
|2227.34
|(971)
|1 афганский афгани
|112.81
|(417)
|1 киргизский сом
|116.93
|(981)
|1 грузинский лари
|3291.34
|(974)
|1 белорусский рубль
|3998.98
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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