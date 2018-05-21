



Соболезнования народу Кубы



ТАШКЕНТ, 21 мая. /УЗИНФОРМ/. 19 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил послание Председателю Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу. В своем послании глава государства выразил коллеге и всему кубинскому народу соболезнования по случаю гибели множества людей в результате крушения пассажирского самолета в аэропорту Гаваны, передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи