Погода в Узбекистане на 23 мая

Погода в Узбекистане на 23 мая22.05.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 мая, погода по прогнозам синоптиков:
23 мая по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17о, днем 29-31о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 26-31о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 27-32о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 27-32о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 23-28о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о, днем 13-18о.
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УЗИНФОРМ