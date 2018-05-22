



Погода в Узбекистане на 23 мая



ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 23 мая, погода по прогнозам синоптиков: 23 мая по предгорным и горным районам Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-17о, днем 29-31о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 26-31о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 27-32о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 27-32о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 м/с, при грозе местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 23-28о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, местами возможен сильный, возможна гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о, днем 13-18о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи