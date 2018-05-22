



Глава Узбекистана провел беседу с президентом РФ



ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Беседа была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-российского диалога по приоритетным направлениям, организационные аспекты предстоящего визита главы России в Узбекистан, а также обмену мнениями по актуальным проблемам международной и региональной политики. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи