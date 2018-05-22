Главы Узбекистана и Казахстана обсудили актуальные вопросы сотрудничества

Главы Узбекистана и Казахстана обсудили актуальные вопросы сотрудничества22.05.2018 10:11
ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Беседа глав двух государств была организована с целью расмотрения вопросов углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмена мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия.
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