



Главы Узбекистана и Казахстана обсудили актуальные вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 21 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Беседа глав двух государств была организована с целью расмотрения вопросов углубления двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, обмена мнениями по актуальным вопросам международной политики и регионального взаимодействия. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи