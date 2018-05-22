



В Ургенче продолжена работа по определению границы между Узбекистаном и Туркменистаном



ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 мая. /УЗИНФОРМ/. 20 мая в Ургенче завершила работу очередная встреча рабочих групп совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Узбекистаном и Туркменистаном, стартовавшая 14 мая. По сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства Узбекистана, были рассмотрены результаты выполненных совместных полевых топографо-геодезических работ на отдельных участках государственной границы и достигнута договоренность по их продолжению на основе плана-графика на 2018 год. По итогам встречи подписан соответствующий протокол. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи