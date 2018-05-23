МИД Узбекистана посетила делегация Европейского Союза

ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Европейского Союза во главе с руководителем Рабочей группы Совета Европейского союза по странам Восточной Европы и Центральной Азии (COEST) Юттой Эдтхофер.

Встреча была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и ЕС, а также другими странами Центральной Азии, хода реализации достигнутых ранее договоренностей на различных уровнях.

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