



В Ташкенте обсуждены вопросы развития узбекско-российского сотрудничества в сфере обороны



ТАШКЕНТ, 23 мая. /УЗИНФОРМ/. 22 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с официальным визитом в Ташкент министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе встречи глава государства и руководитель российского военного ведомства обсудили реформы в Вооруженных силах Республики, дальнейшего расширения военного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, провели обмен мнениями по актуальным аспектам международной политики и региональной повестки дня. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи