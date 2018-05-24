



Погода в Узбекистане на 25 мая



ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 15-17о, днем 32-34о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о. в Ташкентской области:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 27-32о. в горных районах Республики:

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи