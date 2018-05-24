Глава МИД Узбекистана провел встречу с послом Германии

Глава МИД Узбекистана провел встречу с послом Германии24.05.2018 10:21
ТАШКЕНТ, 24 мая. /УЗИНФОРМ/. 23 мая министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Гюнтером Оверфельдом.
В ходе встречи глава внешнеполитического ведомства и его гость рассмотрели текущее состояние и перспективы углубления межгосударственного сотрудничества в экономической, инвестиционной, торговой и технологической областях, активизации двусторонних контактов на различных уровнях.
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