



Погода в Узбекистане на 27 мая



ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 мая, погода по прогнозам синоптиков: 27-28 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 34-36о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 20-25о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 33-38о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 33-38о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, к вечеру возможен дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи