Погода в Узбекистане на 27 мая

Погода в Узбекистане на 27 мая26.05.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 мая, погода по прогнозам синоптиков:
27-28 мая по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 34-36о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 20-25о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 33-38о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 32-37о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 33-38о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 30-35о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, к вечеру возможен дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, с усилением до 17-22 м/с, местами возможно до 25-30 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.
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УЗИНФОРМ