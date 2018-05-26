Посол Омана отбывает из Ташкента

ТАШКЕНТ, 26 мая. /УЗИНФОРМ/. 25 мая глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с отбывающим из Ташкента в связи с завершением дипломатической миссии в стране Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Мухаммадом бин Саидом бин Мухаммадом аль-Лавати.

В ходе встречи министр и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития узбекско-оманского диалога, взаимодействия в рамках ООН, ОИС и других международных организаций.

Мухаммад бин Саид бин Мухаммад аль-Лавати работал в Ташкенте с сентября 2012 года.

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