Узбекистан и Армения провели консультации по линии МИД

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 мая. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана завершила визит в Армению, где 24-25 мая в Ереване были проведены двусторонние консультации по линии МИД двух стран, организованные с целью инвентаризации и совершенствования договорно-правовой базы сотрудничества.

В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и транспортно-коммуникационной сферах.

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