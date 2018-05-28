



Погода в Узбекистане на 29 мая



ТАШКЕНТ, 28 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 29 мая, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Небольшая временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12о, днем 27-29о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 7-12о, днем 25-30о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 27-32о .

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 27-32о . в Ташкентской области:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 27-32о . в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 27-32о . в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13о, днем 25-30о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8о, днем 13-18о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи