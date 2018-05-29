Погода в Узбекистане на 30 мая

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 27.05.2018
Архив голосований
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|33.3% (2)
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|Положительно
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|16.7% (1)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|33.3% (2)
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|Нейтрально
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|16.7% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|0% (0)
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|Отрицательно
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|0% (0)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 6
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 30 мая29.05.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 30 мая, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 13-15о, днем 23-25о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 23-28о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 27-32о .
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 8-13о, днем 25-30о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 5-10о , днем 13-18о.
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УЗИНФОРМ