



У главы МИД Узбекистана сменился заместитель



ТАШКЕНТ, 29 мая. /УЗИНФОРМ/. 28 мая во внешнеполитическом ведомстве Узбекистана было проведено заседание коллегии, на котором коллективу МИД был представлен вновь назначенный заместитель министра Дилшод Ахатов. Д.Ахатов ранее работал начальником управления МИД по сотрудничеству со странами Европы и НАТО, Чрезвычайным и Полномочным Послом в Федеративной Республике Германия. Также был представлен в качестве начальника Консульско-правового департамента МИД Ульфат Кадыров, до этого работавший Чрезвычайным и Полномочным Послом в Турецкой Республике. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи