



МИД Узбекистана и Иордании развивают сотрудничество



ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая ведомство внешней политики Узбекистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Хашимитского Королевства Иордания Салех Ахмад Аль-Жаварнех. Встреча была посвящена обсуждению ключевых вопросов развития межгосударственного сотрудничества. По итогам переговоров был подписан Протокол о сотрудничестве и консультациях между Министерством иностранных дел Республики Узбекистан и Министерством иностранных дел и экспатриации Хашимитского Королевства Иордания, который создаст правовую основу для институционального взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами двух стран. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи