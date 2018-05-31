В Москве проведена встреча глав МИД Узбекистана и РФ

НОВОСТИ В МИРЕ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в рамках рабочего визита главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова в Российскую Федерацию в Москве была проведена встреча министров иностранных дел двух стран.

В ходе переговоров Абдулазиз Камилов и Сергей Лавров обсудили ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества, практические аспекты предстоящей осенью встречи глав двух государств, а также провели обмен мнениями по актуальной региональной и международной проблематике.

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