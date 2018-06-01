Погода в Узбекистане на 2 июня

Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 27.05.2018
Архив голосований
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|33.3% (2)
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|Положительно
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|16.7% (1)
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|Более положительно, чем отрицательно
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|33.3% (2)
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|Нейтрально
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|16.7% (1)
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|Более отрицательно, чем положительно
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|0% (0)
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|Отрицательно
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|0% (0)
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|Затрудняюсь с ответом
|голосов 6
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 2 июня01.06.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 36-38о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 20-25о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 33-38о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 33-38о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о, местами до 42о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 20-25о.
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УЗИНФОРМ