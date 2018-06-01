



Погода в Узбекистане на 2 июня



ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 2 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 36-38о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 20-25о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 33-38о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 33-38о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о, местами до 42о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 20-25о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи