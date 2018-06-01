В Узбекистане пересматривают порядок предоставления льгот организациям

ТАШКЕНТ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. 31 мая Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по кардинальному совершенствованию порядка предоставления льгот и преференций", направленное на повышение прозрачности порядка предоставления льгот хозяйствующим субъектам.

Документ гласит:

"В целях ускоренного социально-экономического развития страны реализуются масштабные меры по либерализации экономики, поддержке предпринимательства, активному привлечению иностранных инвестиций, обеспечению свободного доступа к товарам (работам и услугам) и формированию единого экономического пространства с равными конкурентными условиями для всех категорий хозяйствующих субъектов.

Вместе с тем, сложившаяся практика предоставления льгот, преференций и эксклюзивных прав для отдельных хозяйствующих субъектов порождает ряд существенных проблем, таких как:

во-первых, создание необоснованно преимущественных условий для отдельных организаций в определенной отрасли или регионе вследствие избирательного предоставления им льгот, преференций и эксклюзивных прав без четких критериев и прозрачных механизмов их обоснования;

во-вторых, совмещение значительным количеством хозяйствующих субъектов функций государственного управления, что приводит к использованию административного ресурса для получения привилегированного статуса на рынке и нарушению принципов добросовестной конкуренции;

в-третьих, формирование иждивенческих настроений, отсутствие инициативы и низкая деловая активность у хозяйствующих субъектов, пользующихся индивидуальными льготами и преференциями, а также неконкурентоспособность производимой ими продукции;

в-четвертых, отсутствие системности в оценке эффективности предоставляемых льгот и преференций, в том числе их реального влияния на развитие конкретных отраслей, регионов и экономики страны в целом.

В целях формирования на рынке здоровой конкурентной среды и создания равных условий для ведения бизнеса, всемерной поддержки развития активного предпринимательства, обеспечения реализации принципов добросовестной конкуренции, а также в соответствии с задачами Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах:

1. Принять к сведению, что в рамках реформирования налоговой системы Республики Узбекистан предусматривается:

максимальное ограничение практики предоставления индивидуальных налоговых и таможенных льгот для обеспечения здоровой конкурентной среды, совершенствование системы предоставления льгот и преференций, оценки их экономической обоснованности и эффективности, а также механизмов мониторинга их использования;

разработка и утверждение порядка исключительно целевого предоставления налоговых и таможенных льгот, внедрение системы мониторинга и оценки эффективности их применения, закрепление механизмов обязательного возврата в бюджет сумм неэффективно использованных льгот.

2. Установить порядок, в соответствии с которым:

налоговые и таможенные льготы и преференции (далее – льготы) предоставляются законами и актами Президента Республики Узбекистан в целом для отраслей, сфер деятельности, территорий, а также должны иметь конкретную цель и обеспечивать достижение четких социальных, экономических и финансовых результатов;

временные льготы предоставляются актами Президента Республики Узбекистан на срок не более 3 лет, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Республики Узбекистан;

индивидуальные льготы предоставляются актами Президента Республики Узбекистан, в исключительных случаях, для реализации социально значимых проектов в отраслях, где отсутствует заинтересованность частного сектора в инвестировании, при наличии конкретных социальных или экономических оснований, либо в соответствии с международными договорами Республики Узбекистан;

запрещается принятие правительственных и ведомственных решений по предоставлению льгот, утверждению перечней товаров, ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам;

перечни товаров, ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам, и поправки в них формируются организацией, которой предоставлена льгота, только при наличии закона или акта Президента Республики Узбекистан о предоставлении льгот, а также вносятся в ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" для их комплексной экспертизы;

при получении положительного заключения ГУП "Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан" по итогам комплексной экспертизы перечня товаров, ввозимых (импортируемых) на территорию Республики Узбекистан с применением льгот по таможенным платежам, организация вправе осуществлять импорт указанных в перечне товаров в установленном порядке;

Национальное агентство проектного управления при Президенте Республики Узбекистан вправе вносить в аппарат Президента Республики Узбекистан обоснованные предложения по досрочному прекращению предоставленных льгот.

3. Определить, что:

а) проекты нормативно-правовых актов, предусматривающие предоставление льгот, подлежат в обязательном порядке экспертизе в Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан. При этом иные виды экспертиз по данным проектам, осуществляемые Национальным агентством проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, проводятся одновременно;

б) к представляемому для проведения экспертизы проекту нормативно-правового акта в обязательном порядке прилагаются обоснование и соответствующие расчеты по запрашиваемым льготам с указанием цели проекта, срока реализации, объема вносимых инвестиций и экспорта, количества вновь создаваемых рабочих мест, создаваемой или внедряемой инновационной продукции, технологических новшеств, конкретных результатов прогрессивных научных изысканий, прироста объема производства, работ (услуг, налоговых поступлений, расчетной суммы льгот и другие), которые рассматриваются, в том числе на предмет оценки:

влияния на отдельные отрасли, сферы деятельности и территории, исходя из приоритетов перспективного социально-экономического развития страны;

бюджетной и социальной эффективности предоставляемых льгот и преференций;

влияния на конкурентную среду и воздействия на предпринимательскую деятельность.

4. Органам государственного и хозяйственного управления, органам государственной власти на местах по запросам Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан предоставлять необходимую информацию для проведения соответствующей экспертизы.

5. Национальному агентству проектного управления при Президенте Республики Узбекистан в трехмесячный срок совместно с Министерством экономики, Министерством финансов и Государственным комитетом по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции утвердить порядок системного мониторинга и оценки эффективности, соответствия суммы льгот ожидаемым результатам и принятым обязательствам, уровня влияния предоставленных льгот на социально-экономическое развитие и конкурентную среду в Республике Узбекистан, отдельных отраслях и регионах.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан:

в двухмесячный срок внедрить систему учета предоставляемых льгот, предусматривающую точную оценку потерь Государственного бюджета Республики Узбекистан;

в прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах Государственного бюджета Республики Узбекистан на очередной финансовый год отдельной строкой указывать общую сумму потерь Государственного бюджета Республики Узбекистан по предоставленным льготам.

7. Министерству экономики Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами:

в двухмесячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления;

привести принятые ими нормативно-правовые и иные акты в соответствие с настоящим постановлением.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. и директора Национального агентства проектного управления при Президенте Республики Узбекистан Садикова Ш.М.".

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