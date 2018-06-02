



Погода в Узбекистане на 3 июня



ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 3 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза, днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 16-18о, днем 28-30о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 22-27о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 25-30о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, возможна гроза. Днем без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 25-30о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 15-20о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи