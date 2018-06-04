Глава МИД Узбекистана отправился в Катар

НОВОСТИ В МИРЕ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня пребывающий с рабочим визитом в Катаре глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел в Дохе встречу с с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Государства Катар шейхом Мухаммадом Бен Абдель Рахманом Бен Джасемом Аль Тани.

В ходе встречи руководители МИД рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, углубления взаимодействия в рамках международных структур.

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