



Погода в Узбекистане на 7 июня



ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 36-38о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 22-27, днем 36-41о, по пустынной зоне местами до 43о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 38-43о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи