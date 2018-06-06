Погода в Узбекистане на 7 июня

Погода в Узбекистане на 7 июня06.06.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 36-38о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 33-38о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 22-27, днем 36-41о, по пустынной зоне местами до 43о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 35-40о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27о, днем 38-43о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 33-38о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 22-27о.
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УЗИНФОРМ