В Узбекистане обсуждены вопросы увеличения поступлений региональных бюджетов

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел рабочее совещание по прямой видео-селекторной связи с участием членов правительства и глав администраций регионов страны.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения вопросов увеличения поступлений в бюджеты регионов и обеспечения стабильности цен путем наращивания производства продукции, усиления персональной ответственности руководителей органов исполнительной власти, налоговых и финансовых ведомств на местах в предотвращении инфляции.

На совещании в критическом духе проанализировано текущее состояние проводимой работы по увеличению дополнительных поступлений в бюджет и обеспечению стабильного уровня инфляции, определены важнейшие задачи в этом направлении.

Было сообщено, что, как показывает анализ сферы, местные хокимияты, финансово-налоговые органы не используют в полной мере резервы для дополнительного поступления налогов в бюджет, не ведется контроль за выручкой на местах, недолжным образом анализируется налоговая отчетность.

Особое внимание было уделено и вопросу обеспечения устойчивости цен на основные потребительские товары. Отмечалась необходимость принятия мер по созданию запасов сельхозпродукции, заключению с фермерами договоров по продукции повторных культуры, своевременному выделению авансовых средств.

Определены соответствующие задачи по выращиванию кормовых культур, уходу за ними, уборке выращенного урожая без потерь, налаживанию организованной работы по засеву повторными культурами площадей, освобожденных от зерна.

На совещании соответствующим руководителям и ответственным лицам поручено разработать программы развития животноводства, птицеводства, рыбоводства, формирования рациональной кормовой базы для этих отрасле в 2018-2021 годах, выявлению потребности в основных видах продуктов питания по каждому региону, проведению соответствующих организационных мер по их импорту за счет специального фонда, принятию действенных мер по обеспечению стабильных цен на рынках.

УЗИНФОРМ