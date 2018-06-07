Узбекистан и Польша провели политконсультации по линии МИД

ТАШКЕНТ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Ташкенте был проведен 7-й раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и Польши, для участия в которых в страну прибыла с визитом делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Польши Анджеем Папежом.

В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях, активизации взаимодействия по линии парламента, бизнеса, обменялись мнениями по отдельным международным и региональным проблемам, представляющим взаимный интерес.

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