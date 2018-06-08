



Погода в Узбекистане на 9 июня



ТАШКЕНТ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 9 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 32-34о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 28-33о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 22-27, днем 33-38о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 23-28о, днем 34-39о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 30-35о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 17-22о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи