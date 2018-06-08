Глава Узбекистана отправился с трехдневным визитом в КНР

НОВОСТИ В МИРЕ, 8 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным визитом в Китайскую Народную Республику.

Поездка предпринята с целью участия в предстоящем в Циндао 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого главы стран-участниц Организации обсудят перспективы дальнейшего совершенствования деятельности организации, вопросы обеспечения региональной безопасности, расширения экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации взаимодействия в сферах транспорта и связи.

По итогам заседания глав государств планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019-2021 годы, План действий на 2018-2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы. Проекты этих документов были выработаны делегациями Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана в преддверии саммита на заседании Совета национальных координаторов (СНК) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Кроме того, глава Узбекистана проведет ряд двусторонних встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

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