



Погода в Узбекистане на 10 июня



ТАШКЕНТ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 33-35о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 13-18о, днем 28-33о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20, днем 33-38о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 33-38о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о, днем 17-22о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи