Главы Узбекистана и РФ провели встречу на полях саммита ШОС

НОВОСТИ В МИРЕ, 9 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня пребывающий с визитом в Циндао в рамках участия в 18-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе состоявшейся беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы узбекско-российского диалога, практические аспекты организации предстоящих двусторонних встреч и переговоров, обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

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