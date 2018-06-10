



Погода в Узбекистане на 11 июня



ТАШКЕНТ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 11 июня, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 31-33о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 28-33о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20, днем 30-35о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 30-35о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 30-35о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 33-38о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 30-35о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, в отдельных районах возможен дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 8-13о, днем 17-22о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи