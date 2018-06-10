Глава Узбекистана провел в Циндао ряд встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 10 июня. /УЗИНФОРМ/. 9 июня пребывающий с трехдневным визитом в Китайской Народной Республике Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел на полях саммита ШОС в Циндао ряд встреч с зарубежными коллегами и официальными лицами.

В частности, были проведены встречи с первым заместителем Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аминой Мохаммед, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, премьер-министром Республики Индия Нарендрой Моди, Президентом Исламской Республики Афганистан Мухаммадом Ашрафом Гани.

Встречи были посвящены актуальным вопросам двусторонней повестки дня, международной проблематике и аспектам развития взаимодействия в рамках ШОС.

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