Курсы валют в Узбекистане на/c 11 июня

Курсы валют в Узбекистане на/c 11 июня11.06.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 11 июня 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|6010.33
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5924.62
|(124)
|1 канадский доллаp
|6119.91
|(986)
|1 бразильский реал
|2132.42
|(156)
|1 юань ренминби
|1235.24
|(756)
|1 швейцарский франк
|8029.82
|(392)
|1 японская иена
|72.21
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2153.50
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.36
|(818)
|1 египетский фунт
|443.85
|(414)
|1 кувейтский динар
|26211.67
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10606.47
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1983.79
|(840)
|1 доллаp США
|7909.37
|(643)
|1 российский рубль
|126.72
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1768.25
|(050)
|1 бангладешская така
|93.82
|(960)
|1 СДР
|11225.45
|(348)
|1 венгерский форинт
|29.15
|(978)
|1 евро
|9306.16
|(364)
|1 иранский риал
|0.19
|(980)
|1 украинская гривна
|302.64
|(398)
|1 казахстанский тенге
|23.65
|(985)
|1 польский злотый
|2175.65
|(934)
|1 туркменский манат
|2266.30
|(203)
|1 чешская крона
|361.70
|(972)
|1 таджикский сомони
|873.77
|(356)
|1 индийская рупия
|117.14
|(975)
|1 болгарский лев
|4760.38
|(376)
|1 израильский шекель
|2217.68
|(971)
|1 афганский афгани
|111.16
|(417)
|1 киргизский сом
|115.89
|(981)
|1 грузинский лари
|3248.20
|(974)
|1 белорусский рубль
|3970.57
|(032)
|1 аргентинское песо
|312.75
|(051)
|1 армянский драм
|16.41
|(048)
|1 бахрейнский динар
|20950.31
|(096)
|1 брунейский доллар
|5985.15
|(937)
|1 венесуэльский боливар
|0.10
|(944)
|1 азербайджанский манат
|4671.81
|(208)
|1 датская крона
|1249.66
|(012)
|1 алжирский динар
|
|(710)
|1 рэнд (ЮАР)
|605.71
|(704)
|1 вьетнамский донг
|0.35
|(400)
|1 иорданский динар
|11155.67
|(368)
|1 иракский динар
|6.67
|(352)
|1 исландская крона
|74.74
|(360)
|1 индонезийская рупия
|0.57
|(192)
|1 кубинское песо
|7909.37
|(634)
|1 катарский риал
|2172.90
|(418)
|1 лаосский кип
|0.95
|(422)
|1 ливанский фунт
|5.26
|(434)
|1 ливийский динар
|5921.52
|(504)
|1 марокканский дирхам
|836.87
|(484)
|1 мексиканское песо
|389.92
|(498)
|1 молдавский лей
|473.19
|(496)
|1 монгольский тугpик
|3.29
|(104)
|1 мьянманский кьят
|5.88
|(578)
|1 норвежская крона
|982.08
|(116)
|1 камбоджийский риель
|1.95
|(586)
|1 пакистанская рупия
|68.44
|(946)
|1 румынский лей
|1999.23
|(682)
|1 саудовский риял
|2109.22
|(941)
|1 сербский динар
|78.94
|(938)
|1 суданский фунт
|440.51
|(760)
|1 сирийский фунт
|15.36
|(764)
|1 бат (Таиланд)
|246.94
|(788)
|1 тунисский динар
|3091.05
|(512)
|1 оманский риал
|20546.49
|(858)
|1 уругвайское песо
|252.45
|(608)
|1 филиппинское песо
|149.60
|(752)
|1 шведская крона
|908.43
|(886)
|1 йеменский риал
|31.65
|(554)
|1 новозеландский доллар
|5561.08
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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