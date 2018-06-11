Курсы валют в Узбекистане на/c 11 июня

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 11 июня 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 6010.33 (702) 1 сингапурский доллар 5924.62 (124) 1 канадский доллаp 6119.91 (986) 1 бразильский реал 2132.42 (156) 1 юань ренминби 1235.24 (756) 1 швейцарский франк 8029.82 (392) 1 японская иена 72.21 (784) 1 диpхам ОАЭ 2153.50 (410) 1 южнокорейский вон 7.36 (818) 1 египетский фунт 443.85 (414) 1 кувейтский динар 26211.67 (826) 1 фунт стеpлингов 10606.47 (458) 1 малайзийский ринггит 1983.79 (840) 1 доллаp США 7909.37 (643) 1 российский рубль 126.72 (949) 1 новая турецкая лира 1768.25 (050) 1 бангладешская така 93.82 (960) 1 СДР 11225.45 (348) 1 венгерский форинт 29.15 (978) 1 евро 9306.16 (364) 1 иранский риал 0.19 (980) 1 украинская гривна 302.64 (398) 1 казахстанский тенге 23.65 (985) 1 польский злотый 2175.65 (934) 1 туркменский манат 2266.30 (203) 1 чешская крона 361.70 (972) 1 таджикский сомони 873.77 (356) 1 индийская рупия 117.14 (975) 1 болгарский лев 4760.38 (376) 1 израильский шекель 2217.68 (971) 1 афганский афгани 111.16 (417) 1 киргизский сом 115.89 (981) 1 грузинский лари 3248.20 (974) 1 белорусский рубль 3970.57 (032) 1 аргентинское песо 312.75 (051) 1 армянский драм 16.41 (048) 1 бахрейнский динар 20950.31 (096) 1 брунейский доллар 5985.15 (937) 1 венесуэльский боливар 0.10 (944) 1 азербайджанский манат 4671.81 (208) 1 датская крона 1249.66 (012) 1 алжирский динар (710) 1 рэнд (ЮАР) 605.71 (704) 1 вьетнамский донг 0.35 (400) 1 иорданский динар 11155.67 (368) 1 иракский динар 6.67 (352) 1 исландская крона 74.74 (360) 1 индонезийская рупия 0.57 (192) 1 кубинское песо 7909.37 (634) 1 катарский риал 2172.90 (418) 1 лаосский кип 0.95 (422) 1 ливанский фунт 5.26 (434) 1 ливийский динар 5921.52 (504) 1 марокканский дирхам 836.87 (484) 1 мексиканское песо 389.92 (498) 1 молдавский лей 473.19 (496) 1 монгольский тугpик 3.29 (104) 1 мьянманский кьят 5.88 (578) 1 норвежская крона 982.08 (116) 1 камбоджийский риель 1.95 (586) 1 пакистанская рупия 68.44 (946) 1 румынский лей 1999.23 (682) 1 саудовский риял 2109.22 (941) 1 сербский динар 78.94 (938) 1 суданский фунт 440.51 (760) 1 сирийский фунт 15.36 (764) 1 бат (Таиланд) 246.94 (788) 1 тунисский динар 3091.05 (512) 1 оманский риал 20546.49 (858) 1 уругвайское песо 252.45 (608) 1 филиппинское песо 149.60 (752) 1 шведская крона 908.43 (886) 1 йеменский риал 31.65 (554) 1 новозеландский доллар 5561.08

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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