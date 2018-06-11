Глава МИД Узбекистана провел встречу с делегацией ОБСЕ

ТАШКЕНТ, 11 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава внешнеполитического ведомства Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшей с визитом в страну для участия в совместной международной конференции "О роли молодежи в предупреждении и противодействии насильственному экстремизму и радикализации, ведущими к терроризму" делегацией ОБСЕ во главе с Генеральным секретарем Томасом Гремингером.

Встреча была посвящена вопросам развития сотрудничества в сфере обеспечения безопасности, обмену мнениями по ряду международных и региональных проблем.

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