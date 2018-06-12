Погода в Узбекистане на 13 июня

Погода в Узбекистане на 13 июня12.06.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 13 июня, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, к вечеру возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 34-36о.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможен гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 25-30о.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23, днем 33-38о.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 32-37о.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 36-41о.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, Температура ночью 18-23о, днем 31-36о.
|
в горных районах Республики:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 11-16о, днем 22-27о.
|
УЗИНФОРМ