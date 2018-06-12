



В Узбекистане объявлены 3 дня выходных в честь Рамазан-хайита



ТАШКЕНТ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О праздновании Рамазан хайита". Документ гласит: "В целях достойного празднования Рамазан хайита, являющегося неотъемлемой частью духовной жизни, национальных ценностей и традиций нашего народа, отражающего гуманистическую суть нашей священной религии ислам, утверждения в обществе атмосферы взаимоуважения, милосердия, доброты, щедрости и благодарности, воспитания молодежи на основе этих высоких человеческих качеств:



1. Принимая во внимание решение Управления мусульман Узбекистана о совпадении в 2018 году первого дня Рамазан хайита с 15 июня (пятницей), а также в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 28 декабря 2017 года №УП-5290 "Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2018 году", первые три дня Рамазан хайита – 15-17 июня широко отметить в стране как праздник.



2. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и города Ташкента совместно с Фондом по социальной поддержке ветеранов Узбекистана "Нуроний", Республиканским советом по координации деятельности органов самоуправления граждан и другими общественными структурами организованно и на высоком уровне, в соответствии с национальными и религиозными ценностями нашего народа осуществить необходимые мероприятия в связи с проведением Рамазан хайита на местах.



3. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана и другим средствам массовой информации широко освещать мероприятия, связанные с празднованием Рамазан хайита.



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан А.Н.Арипова". УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи