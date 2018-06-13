



Погода в Узбекистане на 14 июня



ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 июня, погода по прогнозам синоптиков: 14-15 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, утром возможен небольшой дождь, к вечеру кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с, возможно усиление до 12-17 м/с. Температура ночью 20-22о, днем 32-34о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23, днем 30-35о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 29-34о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 29-34о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 30-35о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 29-34о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 18-23о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи