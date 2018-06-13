МИД Узбекистана посетила делегация Евросоюза

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня внешнеполитическое ведомство Узбекистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Европейского Союза в составе специального представителя по Центральной Азии Питера Буриана и специального посланника по Афганистану Роланда Кобиа.

Встреча была организована с целью рассмотрения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в различных форматах, в том числе, в рамках новой Стратегии ЕС по Центральной Азии и в формате "Узбекистан – ЕС".

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