Глава службы безопасности отправился в Таджикистан

Глава службы безопасности отправился в Таджикистан13.06.2018 11:51
НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня глава Государственной службы безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллоев отправился с рабочим визитом в Таджикистан, где в Душанбе запланированы переговоры между главами ведомств спецслужб по вопросам развития двустороннего сотрудничества.
По итогам встречи с руководителем Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым будет подписано соглашение о сотрудничестве между спецслужбами Таджикистана и Узбекистана.
Глава СГБ Узбекистана также посетит стройплощадку Рогунской ГЭС и ознакомится с ходом строительства объекта.
УЗИНФОРМ