



Глава службы безопасности отправился в Таджикистан



НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня глава Государственной службы безопасности Узбекистана Ихтиёр Абдуллоев отправился с рабочим визитом в Таджикистан, где в Душанбе запланированы переговоры между главами ведомств спецслужб по вопросам развития двустороннего сотрудничества.



По итогам встречи с руководителем Госкомитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым будет подписано соглашение о сотрудничестве между спецслужбами Таджикистана и Узбекистана.



Глава СГБ Узбекистана также посетит стройплощадку Рогунской ГЭС и ознакомится с ходом строительства объекта. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи