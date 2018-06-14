



Погода в Узбекистане на 15 июня



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июня, погода по прогнозам синоптиков: 15 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 30-32о. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о. в Бухарской и Навоийской областях:

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 31-36о.

в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 29-34о. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 29-34о. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 31-36о. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 25-30о. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 15-20о. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи