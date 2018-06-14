Погода в Узбекистане на 15 июня

Погода в Узбекистане на 15 июня14.06.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 15 июня, погода по прогнозам синоптиков:
15 июня по предгорным и горным районам республики селеопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, временами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-20о, днем 30-32о.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 15-20о, днем 30-35о.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 31-36о.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 29-34о.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 29-34о.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 19-24о, днем 31-36о.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 25-30о.
|
в горных районах Республики:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15о, днем 15-20о.
|
УЗИНФОРМ