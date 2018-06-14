В Узбекистане объявлена амнистия

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О помиловании группы лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления".

Амнистия приурочена к празднованию священного для всех мусульман Рамазан-хайита.

Указом в соответствии с пунктом 23 статьи 93 Конституции Республики Узбекистан помилованы 226 граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, которые по неведению совершили преступление, но уже чистосердечно раскаялись в содеянном и твердо встали на путь исправления.

Из числа помилованных 102 лица освобождаются от наказания полностью, 71 – условно-досрочно освобождаются от отбывания наказания, назначенное в отношении 39 лиц наказание заменяется более мягким, иными словами, из учреждений по исполнению наказания освобождаются 212 лиц. Кроме того, сокращаются сроки наказания в виде лишения свободы, назначенного в отношении 14 лиц.

40 помилованных составляют лица в возрасте свыше 60 лет, 39 – иностранные граждане, 37 – женщины, 51 – лицо, участвовавшее в деятельности запрещенных организаций.

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