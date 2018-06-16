



В МИД Узбекистана произведен ряд назначений



ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. 14-15 июня в ведомстве внешней политики Узбекистана произведен ряд перестановок в кадровом составе аппарата ведомства. В частности, начальником Управления сотрудничества со странами Европы и институтами Европейского союза был назначен Нодир Ганиев, ранее работавший начальником отдела данного управления. Также начальником Управления продвижения экспорта и внешнеторговых связей Главного управления внешнеэкономического сотрудничества МИД назначен Аброр Абдуазимов, который ранее занимал пост начальника Управления Комитета по управлению государственными резервами при Кабинете Министров Республики Узбекистан. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи