



Главы Узбекистана и Турции обсудили по телефону актуальные вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 16 июня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа была организована с целью обсуждения текущего состояния и перспектив дальнейшего развития узбекско-турецкого диалога, хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне в ходе государственного визита Президента Турции в Узбекистан 29 апреля –1 мая этого года. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи