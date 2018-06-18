Курсы валют в Узбекистане на/c 18 июня

Курсы валют в Узбекистане на/c 18 июня18.06.2018 23:32
ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 18 июня 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.
|(036)
|1 aвстралийский доллар
|5865.69
|
|(702)
|1 сингапурский доллар
|5837.40
|(124)
|1 канадский доллаp
|5973.17
|(986)
|1 бразильский реал
|2114.01
|(156)
|1 юань ренминби
|1224.62
|(756)
|1 швейцарский франк
|7904.54
|(392)
|1 японская иена
|71.25
|(784)
|1 диpхам ОАЭ
|2146.59
|(410)
|1 южнокорейский вон
|7.15
|(818)
|1 египетский фунт
|442.92
|(414)
|1 кувейтский динар
|26082.61
|(826)
|1 фунт стеpлингов
|10472.30
|(458)
|1 малайзийский ринггит
|1979.16
|(840)
|1 доллаp США
|7883.99
|(643)
|1 российский рубль
|124.89
|(949)
|1 новая турецкая лира
|1667.12
|(050)
|1 бангладешская така
|93.86
|(960)
|1 СДР
|11124.70
|(348)
|1 венгерский форинт
|28.40
|(978)
|1 евро
|9150.95
|(364)
|1 иранский риал
|0.19
|(980)
|1 украинская гривна
|299.32
|(398)
|1 казахстанский тенге
|23.42
|(985)
|1 польский злотый
|2135.43
|(934)
|1 туркменский манат
|2259.02
|(203)
|1 чешская крона
|355.97
|(972)
|1 таджикский сомони
|867.59
|(356)
|1 индийская рупия
|115.85
|(975)
|1 болгарский лев
|4680.59
|(376)
|1 израильский шекель
|2176.33
|(971)
|1 афганский афгани
|110.65
|(417)
|1 киргизский сом
|115.69
|(981)
|1 грузинский лари
|3224.54
|(974)
|1 белорусский рубль
|3945.94
|(032)
|1 аргентинское песо
|281.07
|(051)
|1 армянский драм
|16.37
|(048)
|1 бахрейнский динар
|20874.79
|(096)
|1 брунейский доллар
|5892.81
|(937)
|1 венесуэльский боливар
|0.10
|(944)
|1 азербайджанский манат
|4656.82
|(208)
|1 датская крона
|1228.42
|(012)
|1 алжирский динар
| 67.41
|(710)
|1 рэнд (ЮАР)
|587.07
|(704)
|1 вьетнамский донг
|0.35
|(400)
|1 иорданский динар
|11119.87
|(368)
|1 иракский динар
|6.65
|(352)
|1 исландская крона
|73.28
|(360)
|1 индонезийская рупия
|0.57
|(192)
|1 кубинское песо
|7883.99
|(634)
|1 катарский риал
|2165.93
|(418)
|1 лаосский кип
|0.94
|(422)
|1 ливанский фунт
|5.24
|(434)
|1 ливийский динар
|5814.58
|(504)
|1 марокканский дирхам
|827.23
|(484)
|1 мексиканское песо
|382.26
|(498)
|1 молдавский лей
|470.65
|(496)
|1 монгольский тугpик
|3.27
|(104)
|1 мьянманский кьят
|5.84
|(578)
|1 норвежская крона
|967.76
|(116)
|1 камбоджийский риель
|1.95
|(586)
|1 пакистанская рупия
|66.20
|(946)
|1 румынский лей
|1963.39
|(682)
|1 саудовский риял
|2102.23
|(941)
|1 сербский динар
|77.48
|(938)
|1 суданский фунт
|439.09
|(760)
|1 сирийский фунт
|15.31
|(764)
|1 бат (Таиланд)
|241.47
|(788)
|1 тунисский динар
|2979.25
|(512)
|1 оманский риал
|20480.02
|(858)
|1 уругвайское песо
|250.13
|(608)
|1 филиппинское песо
|147.82
|(752)
|1 шведская крона
|897.70
|(886)
|1 йеменский риал
|31.55
|(554)
|1 новозеландский доллар
|5477.80
1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.
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