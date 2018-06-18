Курсы валют в Узбекистане на/c 18 июня

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Центральный банк Республики Узбекистан установил с 18 июня 2018 года следующие курсы иностранных валют к суму для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей, сообщает пресс-служба Центрального банка Республики Узбекистан1.

(036) 1 aвстралийский доллар 5865.69 (702) 1 сингапурский доллар 5837.40 (124) 1 канадский доллаp 5973.17 (986) 1 бразильский реал 2114.01 (156) 1 юань ренминби 1224.62 (756) 1 швейцарский франк 7904.54 (392) 1 японская иена 71.25 (784) 1 диpхам ОАЭ 2146.59 (410) 1 южнокорейский вон 7.15 (818) 1 египетский фунт 442.92 (414) 1 кувейтский динар 26082.61 (826) 1 фунт стеpлингов 10472.30 (458) 1 малайзийский ринггит 1979.16 (840) 1 доллаp США 7883.99 (643) 1 российский рубль 124.89 (949) 1 новая турецкая лира 1667.12 (050) 1 бангладешская така 93.86 (960) 1 СДР 11124.70 (348) 1 венгерский форинт 28.40 (978) 1 евро 9150.95 (364) 1 иранский риал 0.19 (980) 1 украинская гривна 299.32 (398) 1 казахстанский тенге 23.42 (985) 1 польский злотый 2135.43 (934) 1 туркменский манат 2259.02 (203) 1 чешская крона 355.97 (972) 1 таджикский сомони 867.59 (356) 1 индийская рупия 115.85 (975) 1 болгарский лев 4680.59 (376) 1 израильский шекель 2176.33 (971) 1 афганский афгани 110.65 (417) 1 киргизский сом 115.69 (981) 1 грузинский лари 3224.54 (974) 1 белорусский рубль 3945.94 (032) 1 аргентинское песо 281.07 (051) 1 армянский драм 16.37 (048) 1 бахрейнский динар 20874.79 (096) 1 брунейский доллар 5892.81 (937) 1 венесуэльский боливар 0.10 (944) 1 азербайджанский манат 4656.82 (208) 1 датская крона 1228.42 (012) 1 алжирский динар 67.41 (710) 1 рэнд (ЮАР) 587.07 (704) 1 вьетнамский донг 0.35 (400) 1 иорданский динар 11119.87 (368) 1 иракский динар 6.65 (352) 1 исландская крона 73.28 (360) 1 индонезийская рупия 0.57 (192) 1 кубинское песо 7883.99 (634) 1 катарский риал 2165.93 (418) 1 лаосский кип 0.94 (422) 1 ливанский фунт 5.24 (434) 1 ливийский динар 5814.58 (504) 1 марокканский дирхам 827.23 (484) 1 мексиканское песо 382.26 (498) 1 молдавский лей 470.65 (496) 1 монгольский тугpик 3.27 (104) 1 мьянманский кьят 5.84 (578) 1 норвежская крона 967.76 (116) 1 камбоджийский риель 1.95 (586) 1 пакистанская рупия 66.20 (946) 1 румынский лей 1963.39 (682) 1 саудовский риял 2102.23 (941) 1 сербский динар 77.48 (938) 1 суданский фунт 439.09 (760) 1 сирийский фунт 15.31 (764) 1 бат (Таиланд) 241.47 (788) 1 тунисский динар 2979.25 (512) 1 оманский риал 20480.02 (858) 1 уругвайское песо 250.13 (608) 1 филиппинское песо 147.82 (752) 1 шведская крона 897.70 (886) 1 йеменский риал 31.55 (554) 1 новозеландский доллар 5477.80

1 Курсы установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу.

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