Делегация Узбекистана вернулась из Молдовы

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Делегация ведомства внешней политики Узбекистана завершила визит в Молдову, где 14-15 июня в Кишиневе был проведен очередной раунд политических консультаций на уровне заместителей глав МИД двух стран.

Кроме того, делегация Узбекистана провела ряд двусторонних встреч, в том числе, с государственными секретарями Министерства экономики и инфраструктуры Юлианой Дрэгэлин, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Василеу Лука, министром иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Тудором Ульяновским.

В ходе проведенных консультаций и переговоров обсуждались вопросы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, сельского хозяйства, туризма, академических обменов между учебными заведениями двух стран, проведена инвентаризация договорно-правовой базы двусторонних отношений.

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