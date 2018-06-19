Погода в Узбекистане на 20 июня

Погода в Узбекистане на 20 июня19.06.2018 19:07
ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 20 июня, погода по прогнозам синоптиков:
20-21 июня по предгорным и горным районам Ташкентской, Джизакской, Андижанской, Наманганской, Ферганской областей селеопасно.
|в Ташкенте:
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|Переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, к вечеру возможен кратковременный дождь. Возможна гроза. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 19-21о, днем 33-35о.
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в Каракалпакстане и Хорезмской области
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 18-23о, днем 31-36о.
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в Бухарской и Навоийской областях:
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Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 32-37о.
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в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
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|Переменная, облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Ташкентской области:
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|Переменная, облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 31-36о.
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в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
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|Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 20-25о, днем 34-39о.
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в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
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|Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 17-22о, днем 30-35о.
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в горных районах Республики:
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Переменная облачность, в отдельных районах кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 12-17о, днем 18-23о.
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УЗИНФОРМ