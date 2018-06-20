



В Ташкенте обсуждены ключевые вопросы узбекско-афганской повестки дня



ТАШКЕНТ, 20 июня. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства внешней политики Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в страну советником Президента Исламской Республики Афганистан по вопросам национальной безопасности Мухаммадом Ханифом Атмаром. Встреча была посвящена обсуждению текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества, путей урегулирования ситуации в Афганистане, содействия мирному переговорному процессу. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи